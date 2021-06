Festival Effets Mer- Projection de photos en plein-air Fouesnant, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Fouesnant.

Festival Effets Mer- Projection de photos en plein-air 2021-07-22 22:00:00 – 2021-07-22 00:30:00 Port de Beg-Meil La Cale Beg-Meil

Fouesnant Finistère

L’association « La nuit tous les chats sont gris » réitère l’organisation d’un cinéma en Drive in à Fouesnant cet été

et programme également l’organisation d’un festival : Effets mer.

Il s’agit d’une projection de photographies sur un écran géant de 100 m2 posé sur un ponton flottant, accompagnée d’un concert d’artistes installés sur un ponton voisin. Un thème riche et inspirant a été retenu : les libertés. Le site est magnifique : les pontons seront mis

en place près de la cale de Beg-Meil.

Le public pourra s’installer sur la plage et les jardins de la cale. L’ambiance se veut familiale et conviviale, les soirées sont gratuites et tout public

Programmation en cours…

+33 6 58 30 25 19

