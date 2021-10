Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Festival écran jeunesse Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Avec des avant-premières autour d’une sélection de séries et de films inédits pour le jeune public, et la compétition autour des programmes

jeunesse des chaînes de télévision. Le Festival propose des animations et des ateliers pédagogiques pour découvrir les métiers de l’audiovisuels, des rencontres littéraires, des conférences sur la protection de l’enfance face aux écrans, des animations sportives et un espace dédié aux jeux. Retrouvez le programme en cliquant sur le lien de notre site web Après une première édition à Tarbes et Lourdes, le festival s’installe à Bagnères-de-Bigorre .

