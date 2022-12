Festival écoute voir Tours Tours Tours Val de Loire Tourisme Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Tours 5 EUR 5 15 Ecoute Voir a tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d’or d’étoile à étoile pour vous offrir cette programmation. À vous maintenant de naviguer, parcourir, découvrir, vivre les propositions de cette treizième édition. Cette édition, nous l’avons conçue comme un bouquet aux couleurs resplendissantes de pertinences. Ca danse, ça crie, ça hurle, ça souffle, ça respire, ça tourne, ça réfléchit, ça s’écoute, ça se regarde et surtout ça se vit, pleinement, entièrement.

Au-delà des murs, des portes entrouvertes entre le festival Désir Désirs et Ecoute Voir, comme un passage de relais entre nos deux évènements.

Vous êtes nombreux à nous suivre, venant parfois de très loin et nous avons hâte de vous retrouver, de partager et d'échanger avec vous.

