Festival Ecossais 1782 Saint-Andiol

Saint-Andiol

Festival Ecossais 1782 Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
2023-07-01 – 2023-07-02

2023-07-01 – 2023-07-02 Saint-Andiol

Bouches-du-Rhône Le festival écossais du sud de la France qui rassemble la culture écossaise dans toute sa diversité et célèbre la plus ancienne alliance au monde avec notre pays : l’Auld Alliance.



Au programme, Musique, Pipe band, Highland Games, Highland Dance, démonstration Border Collie et brebis black face, Vaches Highland, Poney Highland, Célébration mariages traditionnels, Château hanté, Reconstitution historique, Lancer de hache, Tir à l’arc, Taureau Highland mécanique, Mini golf, Jeux géants en bois… Un marché artisanal, des spécialités culinaires, des surprises et spectacles…. Festival écossais 1782 organisé par l’association SOAY. Festival écossais 1782 Saint-Andiol

