Festival écopoétique : "Le Murmure du Monde" Arras-en-Lavedan, 8 juin 2023

Festival écopoétique : “Le Murmure du Monde”

2023-06-08 – 2023-06-11

Le festival écopoétique c’est : des concerts, spectacles, projections, performances… et une quinzaine d’auteurs et autrices

L’an dernier nous recevions Le Prix Goncourt… Parmi les nouveautés de cette année, de la cuisine de rue, des auteurs jeunesse et BD !

En avant première, voici les premiers noms confirmés : Maylis de Kerangal, Jérémie Moreau, Bérengère Cournut, Joy Sorman, Violaine Bérot, Simon Parcot, Florence Debove…

Programme sur le site internet.

Alors que l’on assiste, désemparé, à une bascule écologique, l’écopoétique interroge notre manière d’habiter le monde et elle le fait au prisme de la création artistique, à commencer par la littérature.

Cet espace de réflexion et de création offert au public pour cette 3ème édition, constitue alors l’occasion de faire grandir notre attention sensible à son délitement comme, et surtout, à son inépuisable enchantement.

Les auteurs invités ont en commun de faire ce travail dans leurs livres. Romanciers, chercheurs, journalistes, poètes, dramaturges et artistes, ils sont conviés à se frotter aux paysages de montagne et faire entendre quel rapport ils entretiennent avec le vivant.

Le Val d’Azun comme tout le département des Hautes- Pyrénées constituent l’écrin idéal pour une manifestation pluridisciplinaire, participative, immersive et joyeuse.

C’est donc sous l’égide du génie du lieu que nous vous invitons à participer au “Murmure du Monde”.

