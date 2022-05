Festival éco(lo)minois Ville de Comines, 3 mai 2022, Comines.

Festival éco(lo)minois

Ville de Comines, le mardi 3 mai à 08:30

Alors que le changement climatique et les enjeux environnementaux sont plus que jamais au cœur des débats, le festival éco(lo)minois vous propose, tout au long du mois de mai, des expositions, des ateliers mais aussi des temps-forts qui vous permettront sans doute d’ouvrir la réflexion et de vous engager dans la préservation de notre environnement. Pour un monde plus écologique et plus responsable, orienté sur le zéro-déchet, le faire-soi-même et la récupération ! Programmation complète (expositions, ateliers créatifs, atelier débat et conférence, temps-forts) à consulter sur le site de la Ville de Comines [www.ville-comines.fr](http://www.ville-comines.fr)

Entrée libre sur l’ensemble des animations

Tout le mois de mai, de nombreuses animations sont programmées à Comines, pour sensibiliser à l’éco-responsabilité, au zéro-déchet, au faire soi-même et à la récupération.

Ville de Comines Grand place 59560 COMINES Comines Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T08:30:00 2022-05-03T09:00:00