Dinan Côtes d’Armor Cet évènement a pour objectif de sensibiliser les habitants de Dinan agglomération sur le zéro-déchet. Il y aura au programme :

– ateliers créatifs (fabrication de son baume à lèvre, de son tawashi, de son bee wrap, décoration de son bocal…)

– jeux en famille

– points d’échanges et de découverte

– découverte d’associations du territoire

– une scène musicale

– zone de gratuité

