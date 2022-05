Festival Echappée Belle Blanquefort, 2 juin 2022, Blanquefort.

Festival Echappée Belle Blanquefort

2022-06-02 – 2022-06-05

Blanquefort 33290 Blanquefort

17 17 EUR Pour la 30e édition du festival Échappée Belle, imaginez d’intenses aventures artistiques à vivre pour toutes les générations grâce à une programmation toujours aussi éclectique, espiègle et curieuse. Co-porté par la Scène nationale Carré-Colonnes, la Ville de Blanquefort et l’ABC, ce festival emblématique, engagé et écoresponsable, rythmera le début du mois de juin après deux années silencieuses. Au programme : théâtre, danse, cirque, acrobaties… Tant de spectacles qui sauront vous surprendre.

