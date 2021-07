Festival Durance Luberon Peyrolles-en-Provence, 6 août 2021-6 août 2021, Peyrolles-en-Provence.

Festival Durance Luberon 2021-08-06 – 2021-08-21

Peyrolles-en-Provence Bouches-du-Rhône Peyrolles-en-Provence

Fidèle à sa démarche depuis 24 ans, le Festival Durance Luberon vous propose 2 semaines de programmation musicale en Provence : dans les Bouches du Rhône et dans le Vaucluse, dans un château, une place de village, dans un théâtre de verdure ou encore un domaine viticole. … L’occasion de découvrir les villages et paysages de Pertuis à Aix-en-Provence, entre Lubéron et Sainte-Victoire.



Dans les Bouches-du-Rhône :

– Le Puy-Sainte-Réparade : 8/08, Opéra de poche

– Saint-Estève-Janson : 13/08, Opéra de poche

– Peyrolles-en-Provence : 7/08, Opéra de poche et 13/08, Apéro-Jazz



Dans le Vaucluse :

– La Tour d’Aigues : 6 et 20/08

– Lauris : 12 et 21/08

– Mirabeau : 14/08

– Grambois : 19/08

Pour la 24ème édition de ce festival d’été, 10 concerts sont programmés, dont Peyrolles, Le Puy Sainte Réparade, Saint-Estève-Janson…

festivaldurlub@gmail.com +33 6 42 46 02 50 http://www.festival-durance-luberon.com/

