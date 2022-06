Festival « Dune fanfare à l’autre » Dragey-Ronthon, 14 juillet 2022, Dragey-Ronthon.

Festival « Dune fanfare à l’autre »

Complexe équin de la Baie du Mont-Saint-Michel Dragey-Ronthon Manche

2022-07-14 – 2022-07-17

Face au Mont-Saint-Michel, le festival « DUNE FANFARE A L’AUTRE » vous propose une série de concerts tout public dans les communes de Dragey-Ronthon, Carolles, Sartilly, Champeaux.

Le chapiteau sera implanté au complexe équin de Dragey mais des fanfares déambuleront dans les autres communes.

PROGRAMME :

– jeudi 14 juillet : animation pendant le marché en accès libre, à 11h, à Carolles avec « SMILE QUINTET ».

– vendredi 15 juillet : animation pendant le marché en accès libre, à 11h, à Sartilly avec « CHIK AND CHOK ».

– vendredi 15 juillet : concert payant « FANFARE FONKFARONS », à 21h, au complexe équin, à Dragey.

– samedi 16 juillet : animation pendant le marché en accès libre, à 11h, à Champeaux avec « BAGATELLE STORM TRIO ».

– samedi 16 juillet : concert payant « GANGSTER FANFARE », à 21h, au complexe équin, à Dragey.

– dimanche 17 juillet : concert payant « SOLEIL PARTY CLUB », à 14h30, au complexe équin, à Dragey.

– dimanche 17 juillet : à 14h30, place aux enfants pour un bal interactif au complexe équin, à Dragey.

– dimanche 17 juillet : animation en accès libre, à 18h avec « CIGALE DO BRAZIL » et à 21h avec « FANFARE EXPRESS ».

Dans le cadre de ce festival, un atelier de découverte de cuivres est proposé.

« La Fanfare de la Touffe » propose 2 ateliers interactifs pour tout public n’ayant aucune pratique instrumentale. Cette fanfare est ouverte à tous à partir de 8 ans.

– vendredi 15 juillet : atelier répétition à Sartilly – terrain de football, de 14h à 16h – puis parade publique, à 18h, au complexe équin à Dragey.

– samedi 16 juillet : atelier répétition à Carolles – espace François Simon, de 14h à 16h – puis parade publique, à 18h, au complexe équin à Dragey.

contact@dunemusicalautre.fr +33 6 78 53 67 52 http://dunemusicalautre.fr/

