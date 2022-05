Festival d’un jour d’1 soir Dampierre-en-Burly, 25 juin 2022, Dampierre-en-Burly.

Festival d’un jour d’1 soir Dampierre-en-Burly

2022-06-25 – 2022-06-25

Dampierre-en-Burly Loiret

– par la municipalité –

avec le soutien de la Communauté de Communes du Val de Sully

Théâtre de verdure – Kermesse, structures gonflables, la ferme du bonheur, manège gratuit et barba papa… – Buvette et restauration sur place – Concerts (Rock Ska et Rock celtique)

+33 2 38 29 53 00

– par la municipalité –

avec le soutien de la Communauté de Communes du Val de Sully

Théâtre de verdure – Kermesse, structures gonflables, la ferme du bonheur, manège gratuit et barba papa… – Buvette et restauration sur place – Concerts (Rock Ska et Rock celtique)

PIXABAY

Dampierre-en-Burly

dernière mise à jour : 2022-05-18 par