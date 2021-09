Festival d’Ultavia 7 – Convention de jeux Maison des Etudiants (Poitiers), 1 octobre 2021, Poitiers.

Festival d’Ultavia 7 – Convention de jeux

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Maison des Etudiants (Poitiers)

Bienvenue au “Festival d’Ultavia 7”, la convention de jeux annuelle organisée par l’association poitevine La Bourse à Dés ! Le Festival est entièrement gratuit, ouvert à tous (de 7 à 777 ans), et vous pourrez (re)découvrir les loisirs du jeu de rôle, de société, de cartes, escape game et bien d’autres surprises ? Cette année, le conteur belge David Giuliano viendra vous faire rêver pendant une heure le samedi soir avec des histoires fantastiques, dans tous les sens du terme ! Nous vous invitons du vendredi 1er octobre à 20h30 au dimanche 3 octobre à 18h, à la Maison des Étudiants de Poitiers, pour un week-end de jeux dans la bonne humeur ! Nos animateurs seront à votre disposition tous les après-midi et soirs pour vous expliquer les jeux. Chaque journée est à thème et aura ses activités spéciales : VENDREDI 1er : Pirates SAMEDI 2 : Science-Fiction DIMANCHE 3 : Rébellion Une buvette sera disponible sur place tout le week-end, avec des tarifs bas mais toujours la même qualité ! Options végétariennes et végétaliennes incluses ? N’hésitez pas à partager l’événement, en parler autour de vous, nous poser des questions si vous en avez et venir nombreux ? Liens utiles : Site internet : [https://labourseades.fr/index.php/festival-dultavia/](https://labourseades.fr/index.php/festival-dultavia/) Adresse mail : [bourse.des@gmail.com](mailto:bourse.des@gmail.com) Numéro de tel : 06 23 18 97 23

Maison des Etudiants (Poitiers) 1 rue Neuma Fechine Borges 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T23:59:00;2021-10-02T00:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T00:00:00 2021-10-03T18:00:00