Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes festival Dub Camp Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

festival Dub Camp Cosmopolis, 14 décembre 2021, Nantes. festival Dub Camp

du mardi 14 décembre au vendredi 24 décembre à Cosmopolis

a crise sanitaire mondiale que nous traversons depuis plusieurs mois est riche d’enseignements sur la capacité de nos sociétés à réagir face à une menace majeure et à interroger leur mode de développement. Elle a aussi mis en avant, une nouvelle fois, le rôle de premier plan joué par les technologies de l’information et de la commun description courte du festival dub Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T18:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T18:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T18:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 rue Scribe - passage Graslin - 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Cosmopolis Nantes