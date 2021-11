Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement, Rhône Festival du voyage à vélo – Osez le voyage à vélo Lyon 3e Arrondissement Lyon 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement

Rhône

Festival du voyage à vélo – Osez le voyage à vélo Lyon 3e Arrondissement, 20 novembre 2021, Lyon 3e Arrondissement. Festival du voyage à vélo – Osez le voyage à vélo Palais de la Mutualité – Salle Edouard Herriot 1 place Antonin Jutard Lyon 3e Arrondissement

2021-11-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-20 17:00:00 17:00:00 Palais de la Mutualité – Salle Edouard Herriot 1 place Antonin Jutard

Lyon 3e Arrondissement Rhône Lyon 3e Arrondissement EUR 3 Le festival du voyage à vélo – Osez le voyage à vélo est l’occasion d’échanger entre voyageurs à vélo et de s’inspirer pour trouver sa prochaine destination. festivelolyon2021@cyclo-camping.international +33 7 82 31 71 46 https://www.maisonduvelolyon.org/festival-voyage-velo-lyon-2021/ Palais de la Mutualité – Salle Edouard Herriot 1 place Antonin Jutard Lyon 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon 3e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 3e Arrondissement Adresse Palais de la Mutualité - Salle Edouard Herriot 1 place Antonin Jutard Ville Lyon 3e Arrondissement lieuville Palais de la Mutualité - Salle Edouard Herriot 1 place Antonin Jutard Lyon 3e Arrondissement