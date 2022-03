Festival du voyage à vélo Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Festival du voyage à vélo Bressuire, 27 février 2022, Bressuire. Festival du voyage à vélo Bressuire

2022-02-27 – 2022-02-27

Bressuire Deux-Sèvres EUR 4 Le cinéma Le Fauteuil rouge et l’association Allonzavélo proposent 6 projections de films de voyageurs à vélo sur l’ensemble du week-end. Les voyageurs seront sur place pour échanger avec le public. Un espace librairie proposera un ensemble de livres écrits par des voyageurs à vélo et autour du voyage à vélo.

Le programme du festival est disponible ci-dessous. Le cinéma Le Fauteuil rouge et l’association Allonzavélo proposent 6 projections de films de voyageurs à vélo sur l’ensemble du week-end. Les voyageurs seront sur place pour échanger avec le public. Un espace librairie proposera un ensemble de livres écrits par des voyageurs à vélo et autour du voyage à vélo.

Le programme du festival est disponible ci-dessous. +33 6 30 94 69 35 Le cinéma Le Fauteuil rouge et l’association Allonzavélo proposent 6 projections de films de voyageurs à vélo sur l’ensemble du week-end. Les voyageurs seront sur place pour échanger avec le public. Un espace librairie proposera un ensemble de livres écrits par des voyageurs à vélo et autour du voyage à vélo.

Le programme du festival est disponible ci-dessous. Roland-Petit

Bressuire

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Ville Bressuire lieuville Bressuire Departement Deux-Sèvres

Bressuire Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Festival du voyage à vélo Bressuire 2022-02-27 was last modified: by Festival du voyage à vélo Bressuire Bressuire 27 février 2022 Bressuire Deux-Sèvres

Bressuire Deux-Sèvres