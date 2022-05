Festival du Vexin en Pays de Nacre Saint-Crépin-Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers Catégories d’évènement: Oise

Festival du Vexin en Pays de Nacre Saint-Crépin-Ibouvillers
2022-11-12 18:30:00

2022-11-12 18:30:00 – 2022-11-12

FLAMENCO !

Karine GONZALEZ (danse et chorégraphie), Alberto GARCIA (chant), Melchior CAMPOS (chant), Enrique MURIEL (guitare)

Danse flamenca et chants andalous FLAMENCO !

Danse flamenca et chants andalous C. Chaumanet

dernière mise à jour : 2022-05-04

