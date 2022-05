Festival du Vélo Giffaumont-Champaubert, 11 juin 2022, Giffaumont-Champaubert.

Festival du Vélo Station nautique Promenade de l'île Giffaumont-Champaubert

2022-06-11 13:00:00 – 2022-06-11 Station nautique Promenade de l’île

Giffaumont-Champaubert Marne

Les clubs de l’univers Cycliste Vitry Frignicourt, Montier-en-Der Cyclotourisme et les Familles Rurales de Giffaumont -Champaubert vous proposent huit balades: Circuits vélo ( le tour du lac: 38 km, circuits “routes” 75 et 98 km), VTT( 15, 23 et 45 km), pédestres (6 et 11 km)

Atelier recyclage et réparation vélo avec les Der’Ailleurs

Les inscriptions se feront dès 13h00 devant l’Office de Tourisme. Une boisson et un encas seront remis aux participants dès leur retour.

Circuits vélo, VTT, à pied, animations. Inscription gratuite à partir de 13h00 devant l’office de Tourisme.

Station nautique Promenade de l’île Giffaumont-Champaubert

