Festival du Vélo, 5 juin 2021-5 juin 2021, Giffaumont-Champaubert.

Festival du Vélo 2021-06-05 13:30:00 – 2021-06-05 Station nautique Promenade de l’île

Giffaumont-Champaubert Marne Giffaumont-Champaubert

Les clubs de l’univers Cycliste Vitry Frignicourt, Montier-en-Der Cyclotourisme et le Foyer rural de Giffaumont -Champaubert vous proposent six balades: Circuits vélo ( le tour du lac: 38 km, et deux circuits « routes » 73 et 93 km), VTT( 23 et 40 km),

Les inscriptions gratuites se feront dès 13h30 devant l’Office de Tourisme et le départ se fera à partir de 14h. Le verre de l’amitié accompagné de quelques friandises ( après l’effort le réconfort!) sera offert au retour des participants.

D’autres animations seront au rendez-vous

Circuits vélo, VTT, à pied, animations. Inscription(3€) à partir de 13h30 devant l’office de Tourisme.

+33 3 26 72 62 80

