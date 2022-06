FESTIVAL DU VÉLO AU LAC DU DER Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert Catégorie d’évènement: Giffaumont-Champaubert

FESTIVAL DU VÉLO AU LAC DU DER Giffaumont-Champaubert, 11 juin 2022, Giffaumont-Champaubert. FESTIVAL DU VÉLO AU LAC DU DER Giffaumont-Champaubert

2022-06-11 – 2022-06-11

Giffaumont-Champaubert 51290 Promenade de l’Ile Station Nautique Giffaumont-Champaubert Un week-end sportif au programme au Lac du Der. Avant le Marathon du Lac du Der le dimanche. le Festival du vélo, réunira tous les adeptes de la petite reine. Montier-en-Der Cyclotourisme, l’Univers cycliste Vitry-Frignicourt et le Foyer Rural de Giffaumont-Champaubert proposeront : – 3 circuits cyclotourisme (38 km/ 75 km/98km),

– 3 circuits VTT (15km/23 km/45 km)

– 2 circuits pédestres (6 km/11 km). Animations : Les Der’Ailleurs à la MAS présenteront un stand de vélos fous.

Atelier réparation et recyclage.

Heaven Bike fera découvrir ses vélos adaotés aux personnes à mobilité réduite. tourisme@lacduder.com +33 3 26 72 62 80 http://www.lacduder.com/ Un week-end sportif au programme au Lac du Der. Avant le Marathon du Lac du Der le dimanche. le Festival du vélo, réunira tous les adeptes de la petite reine. Montier-en-Der Cyclotourisme, l’Univers cycliste Vitry-Frignicourt et le Foyer Rural de Giffaumont-Champaubert proposeront : – 3 circuits cyclotourisme (38 km/ 75 km/98km),

– 3 circuits VTT (15km/23 km/45 km)

– 2 circuits pédestres (6 km/11 km). Animations : Les Der’Ailleurs à la MAS présenteront un stand de vélos fous.

Atelier réparation et recyclage.

Heaven Bike fera découvrir ses vélos adaotés aux personnes à mobilité réduite. Giffaumont-Champaubert

dernière mise à jour : 2022-05-29 par Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Maison Départementale du Tourisme de la Haute-MarneMaison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne

Détails Catégorie d’évènement: Giffaumont-Champaubert Autres Lieu Giffaumont-Champaubert Adresse Ville Giffaumont-Champaubert lieuville Giffaumont-Champaubert

FESTIVAL DU VÉLO AU LAC DU DER Giffaumont-Champaubert 2022-06-11 was last modified: by FESTIVAL DU VÉLO AU LAC DU DER Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert 11 juin 2022

Giffaumont-Champaubert