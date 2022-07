Festival du Théâtre du jour

Festival du Théâtre du jour, 18 juillet 2022, . Festival du Théâtre du jour



2022-07-18 17:00:00 – 2022-07-24 00:00:00 12 17 EUR Festival de théâtre en plein air organisé au Théâtre d’Agen. Toute la semaine, une dizaine de spectacles Tout Public et Jeune Public sont proposés, en après-midi et en soirée.

A l’occasion du Festival d’Agen, le Théâtre du Jour – Théâtre École d’Aquitaine est heureux de vous proposer également une programmation Bout’Choux (Jeune Pubic), pour toute la famille ! Festival de théâtre d’Agen. Festival de théâtre en plein air organisé au Théâtre d’Agen. Toute la semaine, une dizaine de spectacles Tout Public et Jeune Public sont proposés, en après-midi et en soirée.

A l’occasion du Festival d’Agen, le Théâtre du Jour – Théâtre École d’Aquitaine est heureux de vous proposer également une programmation Bout’Choux (Jeune Pubic), pour toute la famille ! dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville