Mardi 23 novembre – « Et la Femme créa le monde » de Jean-Luc Brochu, par la compagnie Mil ô Les Epesses 17h – « Rouge » de John, Logan par la Compagnie 1R2Jeu de St Herblain 20h30 Mercredi 24 novembre – « Zaï – Zaï – Zaï … » de Fabcaro par la Compagnie Si les mots … Le Pellerin 17h – « Le Legs » de Marivaux par la Compagnie Mine de Rien de Rennes 20h30 Jeudi 25 Novembre – « Salle des Profs » de Nicole Attuil par la compagnie Le Petit Théâtre de Guérande 15h – « Mais où est donc passé Darwin » de Joël Bonnemaison par la compagnie « Les Baltimbanques » de Clisson 17h – « Les Courtes et les Brèves » de Jean Claude Grumberg et Jean Michel Ribes par la compagnie Les Dix d'Ascalie St Nazaire 20h30 Vendredi 26 novembre – « La Devise » de François Begaudeau par le Théâtre C'est à dire de Rezé 17h – « Landru ou La Femme au Foyer » de Jibé par La Compagnie du Pommier Mouzillon 20h30 Samedi 27 novembre – « Des Gens biens » de David Lindsay Abaire par la compagnie Mi-sèvre – Mi-Raisin de Rezé 17h – Demande en mariage de Anton Tchekov par la troupe « A tour de rôle » de Notre Dame des Landes 20h30 Dimanche 28 novembre – « Intra Muros » (hors concours) de Alexis Michalik par la troupe Théâtre Molo de St Philbert de Grand lieu 15h30 à Suivre Remise des prix Invitée d'honneur Marianne Huvet et l'orchestre « Anatole Big Band)

