Festival du Théâtre amateur: ” Mytho cherche menteuse pour relation sérieuse “

2022-05-09 – 2022-05-09 10 10 EUR Comédie de François Scharre, par Les 100 complexes [Clermont]

C’est une histoire déjantée qui, dans le cadre d’une collocation, met en branle tout un voisinage autour des deux personnages concernés par cette collocation.

Mythomanes, menteurs, coquins, curieux et curieuses, excentriques ou coincés, tout un panel de personnages dotés de qualités délirantes incarnés par une troupe

décidément sans complexe Comédie de François Scharre, par Les 100 complexes [Clermont]

