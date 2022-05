Festival du Théâtre amateur: ” Moi je crois pas “, 8 mai 2022, .

Festival du Théâtre amateur: ” Moi je crois pas ”

2022-05-08 – 2022-05-08

10 10 EUR Comédie de Jean-Claude Grumberg,

par La boîte de sardines [Pau]

Monsieur ne croit en rien. Madame veut croire à tout. Nuit après nuit, jour après jour, ils s’affrontent en tentant d’imposer à l’autre leur dérisoire point de vue.

Ainsi, le temps, la vie même, passent et Monsieur ne se souvient plus de ce à quoi il ne croyait pas et Madame a oublié à ce qu’elle croyait…

Comédie de Jean-Claude Grumberg,

par La boîte de sardines [Pau]

Monsieur ne croit en rien. Madame veut croire à tout. Nuit après nuit, jour après jour, ils s’affrontent en tentant d’imposer à l’autre leur dérisoire point de vue.

Ainsi, le temps, la vie même, passent et Monsieur ne se souvient plus de ce à quoi il ne croyait pas et Madame a oublié à ce qu’elle croyait…

Comédie de Jean-Claude Grumberg,

par La boîte de sardines [Pau]

Monsieur ne croit en rien. Madame veut croire à tout. Nuit après nuit, jour après jour, ils s’affrontent en tentant d’imposer à l’autre leur dérisoire point de vue.

Ainsi, le temps, la vie même, passent et Monsieur ne se souvient plus de ce à quoi il ne croyait pas et Madame a oublié à ce qu’elle croyait…

dernière mise à jour : 2022-04-13 par