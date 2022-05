Festival du Théâtre amateur: “la terre nous est étroite “

2022-05-13 – 2022-05-13 8 8 EUR Danse-théâtre par La Clé du Quai [Bordeaux]

La Terre se fragmente. Parce que nous fragmentons le monde. Nous le découpons en petites parcelles vivables ou invivables. Murs et frontières. Espaces clos.

Mais la vie se poursuit. Elle crée, trouve, imagine ses espaces libres. Elle doit se poursuivre. Elle se déploie. C’est son essence. Danse-théâtre par La Clé du Quai [Bordeaux]

