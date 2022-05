Festival du Théâtre amateur: “Funérailles d’hivers “, 14 mai 2022, .

Festival du Théâtre amateur: “Funérailles d’hivers ”

2022-05-14 – 2022-05-14

8 8 EUR Comédie absurde de Hanoch Levin, par La Sauce Théâtre [Mérignac]

Une vieille femme meurt la veille du mariage de sa jeune nièce. L’usage et la bienséance voudraient que la cérémonie du mariage soit respectueusement reportée. Que choisir ? Entre l’enterrement et le mariage, leur choix est fait et c’est leur bonheur qu’ils veulent préserver. Quoiqu’il leur en coûtera… ce mariage aura lieu

