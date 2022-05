Festival du Théâtre amateur: ” De si tendres liens “, 12 mai 2022, .

Festival du Théâtre amateur: ” De si tendres liens ”

2022-05-12 – 2022-05-12

8 8 EUR Comédie de Loleh Bellon, par Le théâtre de Zélie [Mérignac]

Très occupée, Jeanne passe, en coup de vent, rendre visite à Charlotte, sa mère.

« Cinq minutes, reste avec moi cinq minutes ». Aux paroles suppliantes de sa mère, parvenue au crépuscule de sa vie, Jeanne s’immobilise et se souvient. Le souvenir de Jeanne en appelle un autre, puis un autre et encore un autre et voici le spectateur plongé, emporté dans ce qu’a été le quotidien de ces deux femmes

Comédie de Loleh Bellon, par Le théâtre de Zélie [Mérignac]

Très occupée, Jeanne passe, en coup de vent, rendre visite à Charlotte, sa mère.

« Cinq minutes, reste avec moi cinq minutes ». Aux paroles suppliantes de sa mère, parvenue au crépuscule de sa vie, Jeanne s’immobilise et se souvient. Le souvenir de Jeanne en appelle un autre, puis un autre et encore un autre et voici le spectateur plongé, emporté dans ce qu’a été le quotidien de ces deux femmes

Comédie de Loleh Bellon, par Le théâtre de Zélie [Mérignac]

Très occupée, Jeanne passe, en coup de vent, rendre visite à Charlotte, sa mère.

« Cinq minutes, reste avec moi cinq minutes ». Aux paroles suppliantes de sa mère, parvenue au crépuscule de sa vie, Jeanne s’immobilise et se souvient. Le souvenir de Jeanne en appelle un autre, puis un autre et encore un autre et voici le spectateur plongé, emporté dans ce qu’a été le quotidien de ces deux femmes

dernière mise à jour : 2022-04-13 par