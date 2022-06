Festival du Souffle : Rire et Musique avec Coline Serreau et Réta Kazarian Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

2022-07-16 17:00:00

Spectacle famille rire et musique : Coline Serreau et Réta Kazarian Samedi 16 juillet à 17h salle Robert Dalban à Celles-sur-Belle « Rire & Musique » est le spectacle à voir en famille. Coline Serreau et Réta Kazarian ainsi que leur talentueux pianiste présentent un spectacle musical accompagné d’histoires drôle de la vie de Coline, de vidéos de son à l’Opéra Bastille, de making of de ses films ainsi que de lectures de scènes inédites de son prochain film. Tarif 10€/15€

Renseignements et inscription : 06 84 42 83 60

