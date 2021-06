Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Festival du souffle – Marche pour le souffle et la planète Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Festival du souffle – Marche pour le souffle et la planète Celles-sur-Belle, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Celles-sur-Belle. Festival du souffle – Marche pour le souffle et la planète 2021-07-18 18:00:00 – 2021-07-18 20:00:00 Abbatiale 12 Rue des Halles

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Le Festival du Souffle du 16 au 18 juillet. Cette 12e édition est fondée sous le signe de la rencontre, de l’échange et du voyage. Marche pour le souffle et la planète dimanche 18 juillet de 18h à 20h à l’Abbaye Royale. Pour clôturer cette 12e édition du Festival du Souffle, quoi de mieux que de déambuler dans les bois des Celles-sur-Belle au son des saxophones ? Retour dans les jardins de l’Abbaye en compagnie de la chorale Gospel ! Un service de restauration locale avec les producteurs locaux sera proposé au public le dimanche soir entre les concerts !Abbaye Royale à 20 h Gratuit. (SAUF SERVICE DE RESTAURATION). Renseignement : 06 84 42 83 60. Marche pour le souffle et la planète dimanche 18 juillet de 18h à 20h à l’Abbaye Royale.

Détails Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Celles-sur-Belle Adresse Abbatiale 12 Rue des Halles Ville Celles-sur-Belle