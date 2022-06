Festival du Souffle : Marche pour le souffle et la planète

Marche pour le souffle et la planète Dimanche 17 juillet au départ de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle de 18h à 20h Pour clôturer cette édition du Festival du Souffle, quoi de mieux que de déambuler dans les bois de Cellessur- Belle au son des saxophones ?

Artistes engagés depuis plusieurs années pour l’UNICEF et la Fondation du Souffle, les musiciens du Quatuor Ellipsos organisent cet événement au profit de ces deux organismes qui oeuvrent pour offrir un monde meilleur aux enfants et aux personnes souffrant de maladies respiratoires.

Retour dans les jardins de l’Abbaye en compagnie de la chorale Gospel. Un service de restauration avec des producteurs locaux sera proposé. Participation libre

Inscription : festivaldusouffle@gmail.com Festival du Souffle 13ème édition

