Festival du Souffle 13ème édition

Initiation au Taï-Chi

Dimanche 17 juillet à 17h30 dans les jardins de l’Abbaye Royale à Celles-sur-Belle

Venez découvrir cet art martial interne ancestral qui travaille sur le développement d’une force souple et dynamique alliant corps et esprit. A travers le Taï-Chi Chuan vous apprendrez le relâchement profond et une grande coordination des mouvements. A essayer sans modération !

