Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Festival du souffle – Concert famille Le Roi qui n’aimait pas la musique Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Festival du souffle – Concert famille Le Roi qui n’aimait pas la musique Celles-sur-Belle, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Celles-sur-Belle. Festival du souffle – Concert famille Le Roi qui n’aimait pas la musique 2021-07-17 17:00:00 – 2021-07-17 Salle Robert Dalban 9 rue des Halles

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Le Festival du Souffle du 16 au 18 juillet. Cette 12e édition est fondée sous le signe de la rencontre, de l’échange et du voyage. Samedi 17 juillet concert famille Le Roi qui n’aimait pas la musique. Venez découvrir le conte musical « Le roi qui n’aimait pas la musique » de Karol Beffa. C’est l’histoire d’un roi bognon, autoritaire et jaloux qui régnait sur un tout petit peuple de musiciens. Sauf que lui… détestait la musique ! Et comme il était roi, il décida d’interdire à ses sujets de jouer la moindre note. Mais comment vivre sans musique ?Avec la participation musicale du Quatuor Ellipsos. Salle Rober Dalban à 17 h. Tarif plein : 15 € Tarif réduit * : 10 € Pas week-end : 55 €*Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les moins de 18 ans.

Renseignement : 06 84 42 83 60. Samedi 17 juillet concert famille Le Roi qui n’aimait pas la musique. Venez découvrir le conte musical « Le roi qui n’aimait pas la musique ». Salle Rober Dalban à 17 h. Tarif plein : 15 € Tarif réduit * : 10 €.

Renseignement : 06 84 42 83 60. Samedi 17 juillet concert famille Le Roi qui n’aimait pas la musique. Venez découvrir le conte musical « Le roi qui n’aimait pas la musique ». Salle Rober Dalban à 17 h. Tarif plein : 15 € Tarif réduit * : 10 €.

Renseignement : 06 84 42 83 60. Le Festival du Souffle du 16 au 18 juillet. Cette 12e édition est fondée sous le signe de la rencontre, de l’échange et du voyage. Samedi 17 juillet concert famille Le Roi qui n’aimait pas la musique. Venez découvrir le conte musical « Le roi qui n’aimait pas la musique » de Karol Beffa. C’est l’histoire d’un roi bognon, autoritaire et jaloux qui régnait sur un tout petit peuple de musiciens. Sauf que lui… détestait la musique ! Et comme il était roi, il décida d’interdire à ses sujets de jouer la moindre note. Mais comment vivre sans musique ?Avec la participation musicale du Quatuor Ellipsos. Salle Rober Dalban à 17 h. Tarif plein : 15 € Tarif réduit * : 10 € Pas week-end : 55 €*Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les moins de 18 ans.

Renseignement : 06 84 42 83 60.

Détails Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Celles-sur-Belle Adresse Salle Robert Dalban 9 rue des Halles Ville Celles-sur-Belle lieuville 46.26222#-0.20883