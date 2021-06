Festival du souffle – Concert d’ouverture Celles-sur-Belle, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Celles-sur-Belle.

Festival du souffle – Concert d’ouverture 2021-07-16 – 2021-07-18 Rue du Clos de l’Abbaye Abbaye Royale

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Le Festival du Souffle du 16 au 18 juillet. Cette 12e édition est fondée sous le signe de la rencontre, de l’échange et du voyage.

Concert d’ouverture vendredi 16 juillet à 20h30. Pour ces retrouvailles avec vous, le Quatuor Ellipsos a préparé une soirée exceptionnelle, à la fois classique et festive. Ces musiciens ont souhaité faire partager leur goût pour la musique pop en invitant le batteur et arrangeur nantais Julien Ouvrard. Ensemble, ils revisitent des classiques comme Claude Nougaro, The Police, Beyoncé, Rihanna et Outkast. Cour arrière de l’Abbaye.

Tarif plein : 15 € Tarif réduit * : 10 € Pas week-end : 55 €*Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les moins de 18 ans.

Renseignement : 06 84 42 83 60.

