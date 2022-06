Festival du Souffle : Concert de clôture Loki – Rêveries sonores Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Festival du Souffle : Concert de clôture Loki – Rêveries sonores Celles-sur-Belle, 17 juillet 2022, Celles-sur-Belle. Festival du Souffle : Concert de clôture Loki – Rêveries sonores

12 Rue des Halles Jardins de l’Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Jardins de l’Abbaye Royale 12 Rue des Halles

2022-07-17 – 2022-07-17

Jardins de l’Abbaye Royale 12 Rue des Halles

Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres EUR Festival du Souffle 13ème édition

Concert de clôture : Loki – Rêveries Sonores Dimanche 17 juillet dans les jardins de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle à 21h Premier opus de LOKI, “Rêveries Sonores” tire son nom d’une envie sincère de laisser la lumière s’estomper pour laisser place aux plus belles rêveries…sonores ! De l’improvisation à l’importance de garder une forme minimaliste de la musique, ce solo aux clarinettes se jouent des loops (l’art de copier/coller en direct la musique sur des machines et FX) sans dénaturer le propos musical. Gratuit

Renseignements 06 84 42 83 60 Festival du Souffle 13ème édition

Concert de clôture : Loki – Rêveries Sonores Dimanche 17 juillet dans les jardins de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle à 21h Gratuit

Renseignements 06 84 42 83 60 Festival du Souffle 13ème édition

Concert de clôture : Loki – Rêveries Sonores Dimanche 17 juillet dans les jardins de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle à 21h Premier opus de LOKI, “Rêveries Sonores” tire son nom d’une envie sincère de laisser la lumière s’estomper pour laisser place aux plus belles rêveries…sonores ! De l’improvisation à l’importance de garder une forme minimaliste de la musique, ce solo aux clarinettes se jouent des loops (l’art de copier/coller en direct la musique sur des machines et FX) sans dénaturer le propos musical. Gratuit

Renseignements 06 84 42 83 60 Jardins de l’Abbaye Royale 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle

dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Autres Lieu Celles-sur-Belle Adresse Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Jardins de l'Abbaye Royale 12 Rue des Halles Ville Celles-sur-Belle lieuville Jardins de l'Abbaye Royale 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle Departement Deux-Sèvres

Festival du Souffle : Concert de clôture Loki – Rêveries sonores Celles-sur-Belle 2022-07-17 was last modified: by Festival du Souffle : Concert de clôture Loki – Rêveries sonores Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 17 juillet 2022 12 Rue des Halles Jardins de l'Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres