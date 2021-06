Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Festival du souffle – Concert de clôture et d’orgue Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Festival du souffle – Concert de clôture et d’orgue Celles-sur-Belle, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Celles-sur-Belle. Festival du souffle – Concert de clôture et d’orgue 2021-07-18 15:00:00 – 2021-07-18

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Celles-sur-Belle Le Festival du Souffle du 16 au 18 juillet. Cette 12e édition est fondée sous le signe de la rencontre, de l’échange et du voyage. Concerts de clôture, concert d’orgue. Ces cinq musiciens partagent la scène depuis plusieurs années à travers toute la France. De cette collaboration est née une amitié forte ainsi que des programmes variés et colorés. Déjà venu en 2018, Thierry Escaich fera raisonner l’orgue de l’Abbatiale aux côtés du Quatuor Ellipsos sur des musiques de Schumann, Bach, Escaich et Piazzolla. À l’Abbatiale à 15 h. Tarif plein : 15 € Tarif réduit * : 10 € Pas week-end : 55 €*Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les moins de 18 ans.

Renseignement : 06 84 42 83 60. Le Festival du Souffle du 16 au 18 juillet. Cette 12e édition est fondée sous le signe de la rencontre, de l’échange et du voyage.

Concerts de clôture, concert d’orgue. Ces cinq musiciens partagent la scène depuis plusieurs années à travers toute la France. À l’Abbatiale à 15 h. TP : 15€ TR : 10€ +33 6 84 42 83 60 Le Festival du Souffle du 16 au 18 juillet. Cette 12e édition est fondée sous le signe de la rencontre, de l’échange et du voyage.

Concerts de clôture, concert d’orgue. Ces cinq musiciens partagent la scène depuis plusieurs années à travers toute la France. À l’Abbatiale à 15 h. TP : 15€ TR : 10€ Le Festival du Souffle du 16 au 18 juillet. Cette 12e édition est fondée sous le signe de la rencontre, de l’échange et du voyage. Concerts de clôture, concert d’orgue. Ces cinq musiciens partagent la scène depuis plusieurs années à travers toute la France. De cette collaboration est née une amitié forte ainsi que des programmes variés et colorés. Déjà venu en 2018, Thierry Escaich fera raisonner l’orgue de l’Abbatiale aux côtés du Quatuor Ellipsos sur des musiques de Schumann, Bach, Escaich et Piazzolla. À l’Abbatiale à 15 h. Tarif plein : 15 € Tarif réduit * : 10 € Pas week-end : 55 €*Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les moins de 18 ans.

Renseignement : 06 84 42 83 60. Philippe Wall

Détails Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Celles-sur-Belle Adresse Ville Celles-sur-Belle lieuville 46.26194#-0.20894