Festival du Souffle 13e édition : concert d’ouverture Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Festival du Souffle 13e édition : concert d’ouverture Celles-sur-Belle, 15 juillet 2022, Celles-sur-Belle. Festival du Souffle 13e édition : concert d’ouverture

12 Rue des Halles Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Abbaye Royale 12 Rue des Halles

2022-07-15 – 2022-07-15

Abbaye Royale 12 Rue des Halles

Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres 10 10 EUR Festival du Souffle 13e édition : concert d’ouverture Vendredi 15 juillet à 20h30 dans la cour arrière de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle GERSHWIN À PARIS

Au programme : Concerto en Fa de George Gershwin en 1925 arrangé par Nicolas Herrouët Four Saxes in Paris de Gaetano di Bacco ( Fantaisie sur un américain à Paris de G. Gershwin). Distribution :

Le Quatuor Ellipsos (saxophones)

Eric Le Sage (piano) Tarif : de 10 à 15€

Renseignements et réservations 06 84 42 83 60 Festival du Souffle 13e édition : concert d’ouverture Vendredi 15 juillet à 20h30 dans la cour arrière de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle Distribution :

Le Quatuor Ellipsos (saxophones)

Eric Le Sage (piano) Tarif : de 10 à 15€

Renseignements et réservations 06 84 42 83 60 +33 6 84 42 83 60 Festival du Souffle 13e édition : concert d’ouverture Vendredi 15 juillet à 20h30 dans la cour arrière de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle GERSHWIN À PARIS

Au programme : Concerto en Fa de George Gershwin en 1925 arrangé par Nicolas Herrouët Four Saxes in Paris de Gaetano di Bacco ( Fantaisie sur un américain à Paris de G. Gershwin). Distribution :

Le Quatuor Ellipsos (saxophones)

Eric Le Sage (piano) Tarif : de 10 à 15€

Renseignements et réservations 06 84 42 83 60 Festival du Souffle

Abbaye Royale 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Other Lieu Celles-sur-Belle Adresse Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Abbaye Royale 12 Rue des Halles Ville Celles-sur-Belle lieuville Abbaye Royale 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle Departement Deux-Sèvres

Festival du Souffle 13e édition : concert d’ouverture Celles-sur-Belle 2022-07-15 was last modified: by Festival du Souffle 13e édition : concert d’ouverture Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 15 juillet 2022 12 Rue des Halles Abbaye Royale Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres