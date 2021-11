Bain-de-Bretagne Bain-de-Bretagne Bain-de-Bretagne, Ille-et-Vilaine Festival du Schmoul Bain-de-Bretagne Bain-de-Bretagne Catégories d’évènement: Bain-de-Bretagne

Festival du Schmoul Salle des Fêtes Route de La Noë-Blanche Bain-de-Bretagne

2022-01-28 19:00:00 – 2022-01-29

Bain-de-Bretagne Ille-et-Vilaine Bain-de-Bretagne Festival rock électro.

2 soirées de concerts avec Luke, Danger, Las Aves, Marvin Jouno, the 1969 club, Toybloid, Capsula, Norma, Klink Clock, Michel Cloup Duo, Jupiter et Okwess International, Purpulse, Vizion dada@schmoulbrouk.com +33 6 11 74 55 46 http://www.schmoulbrouk.com/ Festival rock électro.

Salle des Fêtes Route de La Noë-Blanche Bain-de-Bretagne

