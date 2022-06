Festival Du sable sur les planches Saint-Malo, 21 juillet 2022, Saint-Malo.

Festival Du sable sur les planches

Dans plusieurs lieux Intra-Muros Saint-Malo Ille-et-Vilaine Intra-Muros Dans plusieurs lieux

2022-07-21 11:00:00 – 2022-07-24 21:00:00

Intra-Muros Dans plusieurs lieux

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine

Quatre jours de fête pour célébrer toutes les formes théâtrales.

Une programmation riche et variée issue du théâtre amateur et professionnel :

23 spectacles de tous genres (comédies, drames, improvisations, contemporains, pour enfants, seuls en scène, etc…)

2 théâtres et 9 lieux éphémères atypiques partout dans Saint-Malo Intra-muros (bars, restaurants, galerie d’art et même discothèque ! )

Plus de 100 comédiens sur les planches (de Bretagne et d’ailleurs…)

Munis d’un billet à prix très accessible ou en participation libre, les festivaliers iront de spectacles en représentations au gré de leurs envies et de leurs goûts.

Laissez-vous tenter et surprendre par notre programmation en téléchargement ci-dessous

intraenscene@gmail.com +33 7 82 84 47 69 https://www.dusablesurlesplanches.com/

Quatre jours de fête pour célébrer toutes les formes théâtrales.

Une programmation riche et variée issue du théâtre amateur et professionnel :

23 spectacles de tous genres (comédies, drames, improvisations, contemporains, pour enfants, seuls en scène, etc…)

2 théâtres et 9 lieux éphémères atypiques partout dans Saint-Malo Intra-muros (bars, restaurants, galerie d’art et même discothèque ! )

Plus de 100 comédiens sur les planches (de Bretagne et d’ailleurs…)

Munis d’un billet à prix très accessible ou en participation libre, les festivaliers iront de spectacles en représentations au gré de leurs envies et de leurs goûts.

Laissez-vous tenter et surprendre par notre programmation en téléchargement ci-dessous

Intra-Muros Dans plusieurs lieux Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-06-22 par