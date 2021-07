Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Festival Du sable sur les planches Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Ille-et-Vilaine 4 jours de fête pour célébrer toutes les formes théâtrales : comédie, jeune public, improvisation, théâtre contemporain, poésie,…

70 comédien-ne-s professionnel-le-s et amateurs redonneront vie – enfin ! – aux théâtres Chateaubriand et Sainte-Anne en y proposant 19 spectacles.

Munis d’un pass ou d’un billet unique, les festivaliers iront de spectacles en représentations au gré de leurs envies/ Ateliers théâtre

Si vous voulez goûter, vous aussi, au plaisir unique de la scène, des ateliers théâtre adultes et enfants animés par des compagnies professionnelles vous seront proposés pendant l’événement. Une restitution en public du travail réalisé sera alors présentée en fin de festival.

Inscription obligatoire avant le 9 juillet.

