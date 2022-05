Festival Du rock dans l’pré Saint-Laurent-sur-Sèvre La Verrie Catégories d’évènement: La Verrie

Vendée

Festival Du rock dans l’pré Saint-Laurent-sur-Sèvre, 10 septembre 2022, La Verrie. Festival Du rock dans l’pré

Saint-Laurent-sur-Sèvre, le samedi 10 septembre à 18:00

Avec : Banane Metalik, Outrage, Delirium Tremens, Grease Rockers et Nasty old school ! Du rock dans l’pré est un festival en plein air ! Saint-Laurent-sur-Sèvre Route de la Verrie Saint-Laurent-sur-Sèvre La Verrie Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-10T18:00:00 2022-09-10T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: La Verrie, Vendée Autres Lieu Saint-Laurent-sur-Sèvre Adresse Route de la Verrie Saint-Laurent-sur-Sèvre Ville La Verrie lieuville Saint-Laurent-sur-Sèvre La Verrie Departement Vendée

Saint-Laurent-sur-Sèvre La Verrie Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-verrie/

Festival Du rock dans l’pré Saint-Laurent-sur-Sèvre 2022-09-10 was last modified: by Festival Du rock dans l’pré Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Laurent-sur-Sèvre 10 septembre 2022 La Verrie Saint-Laurent-sur-Sèvre La Verrie

La Verrie Vendée