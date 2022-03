Festival du Rocher Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Festival du Rocher Théâtre du Rocher Rue du Château Pierrelatte

2022-07-22 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-24

Pierrelatte Drôme Pierrelatte Le Festival du Rocher revient pour sa 6ème édition les 22, 23 et 24 juillet 2022 au Théâtre du Rocher. Retrouvez des DJ comme Joachim Garraud, Header, Morgan Nagoya, Graig Gala et French Candy le 22, Louane le 23 et Vald le 24. contact@drome-sud-provence.com +33 4 75 04 07 98 http://www.drome-sud-provence.com/ Théâtre du Rocher Rue du Château Pierrelatte

