Le festival tire son nom de la colline de rochers dolomitiques qui surplombe le village du Caylar. Le Roc Castel a souvent joué le rôle d'un repère guidant les voyageurs sur le Larzac.Nombreux sont les marcheurs, cyclistes, cavaliers qui traversent le Larzac et passent au Caylar. Ils nous ont inspiré le thème du ''voyage lent''. Ce festival a ainsi été imaginé en hommage à tous ceux qui ont choisi de voyager sans hâte pour privilégier la rencontre des autres et la découverte curieuse des pays qu'ils traversent. Nous vous invitons donc à rencontrer des voyageurs singuliers, aventuriers aux grands défis ou arpenteurs des petits chemins, pour qui le trajet compte autant que la destination.

