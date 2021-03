Festival du Rire de Genève Casino Théâtre, 21 avril 2021-21 avril 2021, Genève.

Festival du Rire de Genève

du mercredi 21 avril au dimanche 25 avril à Casino Théâtre

D’abord, il y a un rêve, une envie commune qui titille deux amis, Estelle Zweifel et Tony Romaniello: rire, partager et faire découvrir des artistes. Le Festival du rire de Genève naît donc en 2014 et prend ses quartiers au Casino Théâtre, salle mythique genevoise dotée d’un charme d’ancien théâtre à l’italienne tout particulier. Les jalons sont posés, le Festival offre des spectacles de qualité au public local, apporte une offre riche et diversifiée au cœur de la ville et promeut la création suisse: ça tombe bien, la scène romande déborde de talents. Genève est désormais parée d’un incontournable rendez-vous de l’humour et le Festival prend un nouvel élan pour développer et diversifier son offre. L’équipe s’est agrandie et le Festival a lancé la Saison Apéro, un amuse-bouche à raison d’un spectacle par mois tout au long de l’année. Et si l’année 2020 s’est révélée pleine de challenges pour le Festival, entre la fermeture du Casino-Théâtre pour travaux et la pandémie actuelle qui nous frappe tou·te·s et qui met à mal les milieux culturels, nous n’en sommes pas moins déterminés et confiants, nous reviendrons plus forts en 2021. Nous sommes convaincus que le rire et la légèreté n’ont jamais été autant nécessaires. La suite arrive, le Festival a entamé sa mue, sans oublier ce qui l’a fait: la confiance inestimable du public, les spectacles, les artistes qui sont venus, eux.

Humour

Casino Théâtre Rue de Carouge 42, 1205 Genève Genève



2021-04-21T20:00:00 2021-04-21T21:30:00;2021-04-22T20:00:00 2021-04-22T21:30:00;2021-04-23T20:00:00 2021-04-23T21:30:00;2021-04-24T20:00:00 2021-04-24T21:30:00;2021-04-25T20:00:00 2021-04-25T21:30:00