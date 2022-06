Festival du rire – Antoine Lucciardi Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Festival du rire – Antoine Lucciardi Villeneuve-sur-Lot, 27 juin 2022, Villeneuve-sur-Lot. Festival du rire – Antoine Lucciardi

23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2022-06-27 – 2022-06-27 Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne EUR 5 5 Antoine Lucciardi, prix du public du concours d’humoristes 2019).

