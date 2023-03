Festival du Quai – 7ème édition Bourg-lès-Valence Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Festival du Quai – 7ème édition, 16 mars 2023, Bourg-lès-Valence . Festival du Quai – 7ème édition Bourg-lès-Valence Drôme

2023-03-16 – 2023-03-28 Bourg-lès-Valence

Drôme « Le Festival Du Quai » festival d’humour en mars, pour fêter l’arrivée du printemps ! Cette année, 4 lieux accueillent le festival : l’Appart Café, le Théâtre de la Ville, le Comedy Palace et le Théâtre le Rhône ! +33 4 75 42 96 65 http://www.appartcafe.fr/Accueil Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Bourg-lès-Valence Drôme Ville Bourg-lès-Valence Departement Drôme Lieu Ville Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence /

Festival du Quai – 7ème édition 2023-03-16 was last modified: by Festival du Quai – 7ème édition Bourg-lès-Valence 16 mars 2023 Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence, Drôme Drôme

Bourg-lès-Valence Drôme