A l’occasion de la Fête de la musique, Mon P’tit Colibri organise son Festival de musique le samedi 19 juin à partir de 16h avec : – Tom Tom (Chanson Française) – Just A Name (Reprises Rock) – The White Lions (Blues Rock) – Les Pères Mutants (Reprises Rock) Boissons et Restauration sur place MOZAIK2GOUTS Épicerie Bio Mon P’tit Colibri 1225 route de Marseille 13080 Luynes Tél : 06 62 77 36 57 ♫♫♫ Épicerie Bio Mon P’tit Colibri 1225 route de Marseille 13080 Luynes Aix-en-Provence Luynes Bouches-du-Rhône

2021-06-19T16:00:00 2021-06-19T22:30:00

