FESTIVAL DU PREMIER ROMAN, 5 mai 2022, .

FESTIVAL DU PREMIER ROMAN

2022-05-05 – 2022-05-08

Le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines est un moment festif et fédérateur. Pour cette 30ème édition, son parrain Wilfried N’Sondé, a choisi d’y souligner l’accès à tous par de nouvelles approches (lecture dessinée, multiplicité des voix…) et d’y réunir ceux qui ont nourri et nourrissent 30 ans d’émergences littéraires à Lecture en Tête, à Laval, en Mayenne.

Ce territoire, si peu considéré, élabore avec les lecteurs une expertise des premiers romans francophones. Cela fait 30 ans que la Mayenne découvre, lit et sollicite de jeunes romanciers, cela fait 12 ans que ce territoire rural offre une résidence d’écriture tel un ‘port d’attache’ à de jeunes romanciers pour poursuivre l’œuvre en devenir, et cela fait 11 ans que le Prix Littéraire du deuxième roman d’une dotation de 2 000 € accompagne la carrière de jeunes romanciers.

Cette 30ème édition ne sera pas clinquante mais brillante de jeunes talents, qu’on se le dise…

Pendant quatre jours et dans toute la ville de Laval, la 30e édition du Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines, parrainée par Wilfried N’Sondé, accueille une quarantaine d’écrivains, jeunes talents et auteurs plus confirmés, au rythme de cafés littéraires, tables rondes, lectures, séances dédicaces, film, expo, lecture-dessinée, gourmandises littéraires, rencontres scolaires, journée professionnelle, …

Avec Delphine Arbo Pariente, Abigail Assor, Lisa Balavoine, Virginie Barreteau, Yahia Belaskri, Claire Berest, Simon Berger, Jeremie Brugidou, Sorj Chalandon, Ludmila Charles, Emmanuel Chaussade, Jaunay Clan, Benoît Coquil, Jean D’Amérique, Zoé Derleyn, Salla Dieng, Chahdortt Djavann, Delphine Durand, Fouad El-Etr, Alexandre Gefen, Aliona Gloukhova, Elitza Gueorguieva, Caroline Hinault, Karim Kattan, Oana Lohan, Annie Lulu, Yamen Manaï, Pascal Manoukian, Alain Mascaro, Mohamed Mbougar Sarr, Denis Michelis, Antoine Mouton, Wilfried N’Sondé, Virginie Ollagnier, Mabrouck Rachedi, Eric Richer, Dimitri Rouchon-Borie, Luis Seabra, Omar Youssef Souleimane, Sami Tchak, Marine Veith et Annick Walachniewicz

Ouverture au public :

Vendredi 6 mai : de 19 h à 21 h

Samedi 7 mai : de 10 h à 20 h

Dimanche 8 mai : de 10 h à 20 h

Restauration sur place

Le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines

https://festivalpremierroman.fr/

Le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines est un moment festif et fédérateur. Pour cette 30ème édition, son parrain Wilfried N’Sondé, a choisi d’y souligner l’accès à tous par de nouvelles approches (lecture dessinée, multiplicité des voix…) et d’y réunir ceux qui ont nourri et nourrissent 30 ans d’émergences littéraires à Lecture en Tête, à Laval, en Mayenne.

Ce territoire, si peu considéré, élabore avec les lecteurs une expertise des premiers romans francophones. Cela fait 30 ans que la Mayenne découvre, lit et sollicite de jeunes romanciers, cela fait 12 ans que ce territoire rural offre une résidence d’écriture tel un ‘port d’attache’ à de jeunes romanciers pour poursuivre l’œuvre en devenir, et cela fait 11 ans que le Prix Littéraire du deuxième roman d’une dotation de 2 000 € accompagne la carrière de jeunes romanciers.

Cette 30ème édition ne sera pas clinquante mais brillante de jeunes talents, qu’on se le dise…

Pendant quatre jours et dans toute la ville de Laval, la 30e édition du Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines, parrainée par Wilfried N’Sondé, accueille une quarantaine d’écrivains, jeunes talents et auteurs plus confirmés, au rythme de cafés littéraires, tables rondes, lectures, séances dédicaces, film, expo, lecture-dessinée, gourmandises littéraires, rencontres scolaires, journée professionnelle, …

Avec Delphine Arbo Pariente, Abigail Assor, Lisa Balavoine, Virginie Barreteau, Yahia Belaskri, Claire Berest, Simon Berger, Jeremie Brugidou, Sorj Chalandon, Ludmila Charles, Emmanuel Chaussade, Jaunay Clan, Benoît Coquil, Jean D’Amérique, Zoé Derleyn, Salla Dieng, Chahdortt Djavann, Delphine Durand, Fouad El-Etr, Alexandre Gefen, Aliona Gloukhova, Elitza Gueorguieva, Caroline Hinault, Karim Kattan, Oana Lohan, Annie Lulu, Yamen Manaï, Pascal Manoukian, Alain Mascaro, Mohamed Mbougar Sarr, Denis Michelis, Antoine Mouton, Wilfried N’Sondé, Virginie Ollagnier, Mabrouck Rachedi, Eric Richer, Dimitri Rouchon-Borie, Luis Seabra, Omar Youssef Souleimane, Sami Tchak, Marine Veith et Annick Walachniewicz

Ouverture au public :

Vendredi 6 mai : de 19 h à 21 h

Samedi 7 mai : de 10 h à 20 h

Dimanche 8 mai : de 10 h à 20 h

Restauration sur place

dernière mise à jour : 2022-04-29 par