Festival du Polar Concarneau, 22 juillet 2022, Concarneau.

Festival du Polar Concarneau

2022-07-22 – 2022-07-24

Concarneau Finistère

La 28e saison du Chien jaune s’intéresse aux adaptations de polars, romans et nouvelles noires ou à ancrage social, à l’écran et en bandes dessinées. L’occasion de redécouvrir des personnages, auteurs et autrices emblématiques mais aussi de découvrir les nouveaux talents des littératures policières.

L’affiche sera dessinée par Luc Brahy, qui a signe le dessin des adaptations BD des succès de Franck Thilliez, Syndrome [E] et Gataca, aux éditions Phileas.

contact@lechienjaune.fr +33 2 98 97 01 44 http://www.lechienjaune.fr/

Concarneau

