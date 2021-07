Festival du Polar Concarneau, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Concarneau.

Festival du Polar 2021-07-23 – 2021-07-25

Concarneau Finistère

Vendredi 23 juillet

SOUS CHAPITEAU QUAI D’AIGUILLON

>10h – 20h Espace librairie

L’équipe du Chien jaune et son partenaire libraire propose une sélection de livres neufs en lien avec la thématique de la saison 2021 : Polar au féminin. Les coups de coeur du comité de lecture du Chien jaune sont signalés par un bandeau. L’espace accueille également auteur/rice.s et illustrateur/rice.s invités (et leurs ouvrages !) pour favoriser les échanges avec les visiteurs.

>12h et 18h Roue du polar

Relevez le défi des collégiens de Saint-Joseph (Concarneau) en testant vos connaissances sur le polar et tentez de remporter une petite récompense !

>15h – 15h45 Atelier « Chien jaune articulé »

Réalisez un pantin articulé du Chien jaune avec la maquettiste Solène Durosset. À partir de 4 ans.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’atelier accueillera seulement 5 participants par session (Inscription obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du vendredi 23 juillet 10h).

À LA CHAP’L, EN VILLE CLOSE

>11h et 18h Escape game

Un meurtre a eu lieu en pleine répétition dans la salle de spectacle de la Ville close. Saurez-vous résoudre ce crime imaginé et mis en scène par des jeunes Concarnois en moins de 30 minutes ? !

Créé dans le cadre du Dispositif de réussite éducative, l’escape game du Chien jaune met au défi les amateurs d’énigmes. Un jeu d’enquête grandeur nature à partager en famille ou entre amis ! À partir de 9 ans.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’escape game accueillera seulement 5 participants par session (Inscription obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du vendredi 23 juillet

10h).

>15h – 16h30 Rencontre avec Sandrine Cohen et Magali Collet

Sandrine Cohen, comédienne et réalisatrice, Magali Collet, professeur

d’éducation musicale, portent un intérêt particulier aux violences

intrafamiliales, celles subies et/ou causées par les femmes. C’est ce qu’elles

développent dans leurs premiers romans respectifs : Rosine, une criminelle

ordinaire et La Cave aux poupées.

MÉDIATHÈQUE DU RÉSEAU CCA (Pont-Aven)

>15h30- Impropolar avec Bertrand Puard

Bertrand Puard a écrit plus d’une soixantaine de romans et reçu de

nombreuses récompenses dont le Prix Polar de Cognac 2011 en catégorie

jeunesse pour sa série Les Effacés. À la demande des éditions du Rocher et de l’association Le Chien jaune, il a écrit une nouvelle inspirée des personnages de sa série Clepsydre – des polars écologiques et historiques qui revisitent le concept du voyage dans le temps – au profit d’une médiation originale pour les ados au musée de Pont-Aven. À partir de 12 ans.

Samedi 24 juillet

SOUS CHAPITEAU QUAI D’AIGUILLON

>10h – 21h Espace librairie

L’équipe du Chien jaune et son partenaire libraire propose une sélection de livres neufs en lien avec la thématique de la saison 2021 : Polar au féminin. Les coups de coeur du comité de lecture du Chien jaune sont signalés par un bandeau. L’espace accueille également auteur/rice.s et illustrateur/rice.s invités (et leurs ouvrages !) pour favoriser les échanges avec les visiteurs.

>12h et 18h Roue du polar

Relevez le défi des collégiens de Saint-Joseph (Concarneau) en testant vos connaissances sur le polar et tentez de remporter une petite récompense !

>15h – 15h45 Atelier « Chien jaune articulé »

Réalisez un pantin articulé du Chien jaune avec la maquettiste Solène Durosset. À partir de 4 ans.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’atelier accueillera seulement 5 participants par session (Inscription obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du vendredi 23 juillet 10h).

À LA CHAP’L, EN VILLE CLOSE

>14h30 – 16h Rencontre avec Harold J. Benjamin et Philippe Nicolas

Outre leur éditeur Cohen & Cohen, maison dédiée à l’art, Harold J. Benjamin et Philippe Nicolas ont en commun d’accorder une place singulière à des personnages féminins iconiques : Elizabeth Ire d’Angleterre pour l’un (Le Grand Effroi de John Pickett), la Belle Ferronnière pour l’autre (Les Âmes peintes). À l’occasion de cette rencontre croisée, ils nous font découvrir leurs parcours d’écrivains, leurs univers, leurs influences…

>17h30 et 18h30 Escape game

Un meurtre a eu lieu en pleine répétition dans la salle de spectacle de la Ville close. Saurez-vous résoudre ce crime imaginé et mis en scène par des jeunes Concarnois en moins de 30 minutes ? !

Créé dans le cadre du Dispositif de réussite éducative, l’escape game du Chien jaune met au défi les amateurs d’énigmes. Un jeu d’enquête grandeur nature à partager en famille ou entre amis ! À partir de 9 ans.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’escape game accueillera seulement 5 participants par session (Inscription obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du vendredi 23 juillet

10h).

MÉDIATHÈQUE DU RÉSEAU CCA (Concarneau)

>10h30 – 12h Rencontre avec Bertrand Puard

Bertrand Puard a écrit plus d’une soixantaine de romans et reçu de

nombreuses récompenses dont le Prix Polar de Cognac 2011 en catégorie

jeunesse pour sa série Les Effacés. À la demande des éditions du Rocher et de

l’association Le Chien jaune, il a écrit une nouvelle inspirée des personnages de sa série Clepsydre – des polars écologiques et historiques qui revisitent le concept du voyage dans le temps – au profit d’une médiation originale pour les ados au musée de Pont-Aven. À partir de 12 ans.

Dimanche 25 juillet de 10h à 19h

SOUS CHAPITEAU QUAI D’AIGUILLON

>10h – 19h Espace librairie

L’équipe du Chien jaune et son partenaire libraire propose une sélection de livres neufs en lien avec la thématique de la saison 2021 : Polar au féminin. Les coups de coeur du comité de lecture du Chien jaune sont signalés par un bandeau. L’espace accueille également auteur/rice.s et illustrateur/rice.s invités (et leurs ouvrages !) pour favoriser les échanges avec les visiteurs.

>12h et 18h Roue du polar

Relevez le défi des collégiens de Saint-Joseph (Concarneau) en testant vos connaissances sur le polar et tentez de remporter une petite récompense !

>15h – 15h45 Atelier « Chien jaune articulé »

Réalisez un pantin articulé du Chien jaune avec la maquettiste Solène Durosset. À partir de 4 ans.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’atelier accueillera seulement 5 participants par session (Inscription obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du vendredi 23 juillet 10h).

À LA CHAP’L, EN VILLE CLOSE

>14h, 15h et 16h Escape game

Un meurtre a eu lieu en pleine répétition dans la salle de spectacle de la Ville close. Saurez-vous

résoudre ce crime imaginé et mis en scène par des jeunes Concarnois en moins de 30 minutes ? !

Créé dans le cadre du Dispositif de réussite éducative, l’escape game du Chien jaune met au défi les

amateurs d’énigmes. Un jeu d’enquête grandeur nature à partager en famille ou entre amis ! À partir de 9 ans.

Afin de respecter les mesures sanitaires, l’escape game accueillera seulement 5 participants par session (Inscription obligatoire sous le chapiteau Quai d’Aiguillon à partir du vendredi 23 juillet

10h).

contact@lechienjaune.fr +33 2 98 97 01 44

