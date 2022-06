FESTIVAL DU NOUVEAU THEATRE POPULAIRE À FONTAINE-GUÉRIN Les Bois d’Anjou, 13 août 2022, Les Bois d'Anjou.

FESTIVAL DU NOUVEAU THEATRE POPULAIRE À FONTAINE-GUÉRIN

2022-08-13 – 2022-08-27

EUR Après l’unité, la diversité ! Au terme de la mémorable édition 2021 entièrement consacrée à l’œuvre de Molière, la troupe du Nouveau Théâtre Populaire a fait le choix pour 2022 de revenir à une programmation éclectique : comme pour redécouvrir toutes les facettes du théâtre, éprouver le plaisir de traverser tous les registres, et aimer les contrastes comme autant de défis pour la pensée.

Cette diversité ne nous empêchera pas de nous retrouver autour des grands principes qui nous rassemblent depuis la première édition en 2009 : proposer un théâtre de troupe, mettant au cœur de son projet les acteurs et les textes, et se voulant généreux, convivial et ouvert à tous.

Le plateau Jean Vilar est ouvert !

1789 – Théâtre du soleil : 13, 16, 19, 22 et 25 août

L’Echange – Claudel :14, 17, 20 et 23 août

Soleil dérèglé – Salleron : 15, 18, 21, 24 et 27 août

La Reine des neiges – Andersen : 22 et 30 juillet, 17, 19, 21, 23, 25 et 27 août

2001, l’Odyssée de l’espace – Kubrick : 16, 18 20, 22, 24 et 26 août

contact@festivalntp.com +33 2 53 20 32 99 http://nouveautheatrepopulaire.fr/festival-2022/

