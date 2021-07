Festival du Monde – Du 10 au 31 juillet Saint-Jory, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Jory.

* Le 10 Juillet : Soirée Amérique Latine avec « Nilsamba » Buvette et Food truck * Le 17 Juillet : Soirée Bandas avec les « Fadas » ainsi que des tapas * Le 24 Juillet : Soirée Rock américain avec « Mary & the Bops » Buvette et Food truck, et exposition de vieilles voitures américaines * Le 31 Juillet : Soirée africaine avec « KB-Kriss » Buvette et Food truck Les règlements se feront uniquement en espèces pour la buvette et food truck L’évènement est organisé par la municipalité de Saint-Jory conformément aux consignes sanitaires en vigueur

Nous vous attendons nombreux pour ces évènements afin de fêter la période estivale comme il se doit !

